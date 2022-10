Ο Ζοζέ Μουρίνιο δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στο πάγκο της Ρόμα στο ντέρμπι με την Ίντερ λόγω τιμωρίας, το γεγονός αυτό δεν το εμπόδισε να παρακολουθήσει τον αγώνα από το πάρκινγκ του ”Τζουζέπε Μεάτσα”.

Η Ρόμα κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 της Ίντερ στο Τζουζέπε Μεάτσα, στο μεγάλο ντέρμπι της Serie A. Ο Ζοζέ Μουρίνιο εξαιτίας τιμωρίας που του είχε επιβληθεί δεν βρισκόταν στον πάγκο των ”Τζιαλορόσι”.

Ο Special One, όμως βρήκε τρόπο να παρακολουθήσει τον αγώνα όσο πιο κοντά μπορούσε και συγκεκριμένα μέσα από ένα βαν στο πάρκινγκ του γηπέδου.

Οι αντιδράσεις του μετά την επικράτηση των Ρωμαίων ήταν επικές, με τον Πορτογάλο τεχνικό να πανηγυρίζει έξαλλα μετά το τέλος του αγώνα, όπως φαίνεται από βίντεο που διέρρευσαν στα social media.

Jose Mourinho parked outside the San Siro in a van watching his side beat Inter cause he’s suspended from the last game🤣 pic.twitter.com/jGOmEYL1Bu