Ρόμα – Σασουόλο 2-0: «Καθάρισε» σε τρία λεπτά στο Ολίμπικο με βασικό τον Τσιμίκα

Ο Έλληνας αμυντικός αγωνίστηκε για 62' στην αναμέτρηση
Ο Κονέ πανηγυρίζει με τη Ρόμα
Ο Κονέ πανηγυρίζει με τη Ρόμα/ (AP Photo/Andrew Medichini)

Η Ρόμα πήρε σημαντική νίκη με 2-0 κόντρα στη Σασουόλο για την 20η αγωνιστική της Serie A, με δύο γκολ σε τρία λεπτά.

Η ομάδα του Γκασπερίνι δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στη Σασουόλο και χρειάστηκε το παιχνίδι να φτάσει στο 76′ για να πάρει κεφάλι στο σκορ. Ο Κονέ εκμεταλλεύτηκε την κεφαλιά του Σούλε και έκανε το 1-0. Για τη Ρόμα το 2-0 στο 79′ έκανε ο Σούλε και ουσιαστικά έδωσε και τη νίκη στους γηπεδούχους.

 

Οι Ρωμαίοι ανέβηκαν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Serie A με 39 βαθμούς και είναι μέσα στο κυνήγι των θέσεων του Champions League, αλλά και του πρωταθλήματος, ελπίζοντας σε αρκετές γκέλες των αντιπάλων της. Η Σασουόλο είναι 12η με 23 βαθμούς.

