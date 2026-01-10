Ρόμα – Σασουόλο 2-0: «Καθάρισε» σε τρία λεπτά στο Ολίμπικο με βασικό τον Τσιμίκα

Η Ρόμα πήρε σημαντική νίκη με 2-0 κόντρα στη Σασουόλο για την 20η αγωνιστική της Serie A, με δύο γκολ σε τρία λεπτά.

Η ομάδα του Γκασπερίνι δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στη Σασουόλο και χρειάστηκε το παιχνίδι να φτάσει στο 76′ για να πάρει κεφάλι στο σκορ. Ο Κονέ εκμεταλλεύτηκε την κεφαλιά του Σούλε και έκανε το 1-0. Για τη Ρόμα το 2-0 στο 79′ έκανε ο Σούλε και ουσιαστικά έδωσε και τη νίκη στους γηπεδούχους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Ρωμαίοι ανέβηκαν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Serie A με 39 βαθμούς και είναι μέσα στο κυνήγι των θέσεων του Champions League, αλλά και του πρωταθλήματος, ελπίζοντας σε αρκετές γκέλες των αντιπάλων της. Η Σασουόλο είναι 12η με 23 βαθμούς.