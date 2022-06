Ροναλντίνιο και Ρομπέρτο Κάρλος διοργάνωσαν ένα… all star παιχνίδι το Σάββατο (19.06.2022) στο Μαϊάμι, με τον θρύλο της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Βραζιλίας να θυμίζει σε όλους τα “μαγικά” που έκανε στους αγωνιστικούς χώρους.

Ροναλντίνιο και Ρομπέρτο Κάρλος διοργάνωσαν τον αγώνα με τον τίτλο “The Beautiful Game από τους R10 & RC3” στην έδρα της Ίντερ Μαϊάμι. Μεταξύ των παικτών που αγωνίστηκαν ήταν οι πρωταθλητές Ευρώπης με την Ρεάλ Μαδρίτης, Μιλιτάο και Βινίσιους, ο Πάουλο Ντιμπάλα, ο Πολ Πογκμπά, αλλά και παλαίμαχοι “μεγάλοι” παίκτες, όπως οι Ριβάλντο, Καφού, Κλάιφερτ, Αλνταΐρ και Χιγκίτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα αυτά τα “αστέρια” του ποδοσφαίρου σημείωσαν 13 γκολ στο πρώτο ημίχρονο (8-5 υπέρ της ομάδας του Ρομπέρτο Κάρλος) και συνολικά 22 (νίκη με 12-10 για την ομάδα του παλαίμαχου αμυντικού της Ρεάλ Μαδρίτης).

Αυτός όμως που έκλεψε τις εντυπώσεις, δεν ήταν άλλος από τον Ροναλντίνιο. Ο 42χρονος παλαίμαχος “μάγος” έκανε τις ντρίπλες του και με ένα… απλό πλασέ πέτυχε το πρώτο γκολ του φιλικού αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The stars are out at Ronaldinho and Roberto Carlos’ “The Beautiful Game exhibition match 🔥 pic.twitter.com/ibCHxxiHcw