Παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία το ντεμπούτο του 18χρονου Γκαμπριέλ Ντανουλεάσκα στο πρωτάθλημα Ρουμανίας, καθώς συγκρούστηκε με αντίπαλο και κατέρρευσε εντός αγωνιστικού χώρου.

Θεατές και παίκτες «πάγωσαν» στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης της Φαρούλ Κοστάντζα με την Ούτα Αράντ, καθώς ο 18χρονος άσος της Φαρούλ, Γκαμπριέλ Ντανουλεάσκα, που έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο, συγκρούστηκε πολύ άσχημα με αντίπαλο σε διεκδίκηση κεφαλιάς και κατέρρευσε εντός γηπέδου. Αμέσως μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου, φορώντας κολάρο, ενώ διακομίστηκε σε νοσοκομείο, με τον ρουμανικό σύλλογο να ενημερώνει πως η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Horror injury for Hagi’s 18 yo Danuleasca away at UTA. Fortunately, the kid is OK now. Farul, the team which Hagi leads, is 2 men down with 10 minutes left in the game. pic.twitter.com/e21ZA3O89Q