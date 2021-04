Η Μαρία Σάκκαρη έκανε… τραγικό ξεκίνημα κόντρα στην Αμάντα Ανισόμοβα στο Όπεν της Μαδρίτης, αλλά με εντυπωσιακή ανατροπή, πανηγύρισε τη νίκη με 2-1 σετ (0-6, 6-1, 6-4) και την πρόκριση στο δεύτερο γύρο του τουρνουά.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια είχε τρία διπλά λάθη στο σερβίς της και 12 αβίαστα στο πρώτο σετ, το οποίο και έχασε με 6-0 από την ανερχόμενη 19χρονη τενίστρια, Νο 38 στην παγκόσμια κατάταξη.

Some great touches by Anisimova in this match #MMOpen pic.twitter.com/fsi820TFVZ