Ο Γκάρεθ Μπέιλ είχε όρεξη για… πλάκα κατά τη διάρκεια τους της Ρεάλ Μαδρίτης με την Αλαβές και παρίστανε ότι τον πήρε ο ύπνος στον πάγκο της “βασίλισσας” προκαλώντας την οργή των οπαδών της ομάδας στα social media.

Το ότι ο Γκάρεθ Μπέιλ δεν περνάει καλά στην Ρεάλ Μαδρίτης είναι γνωστό. Οι κακές σχέσεις με τον Ζινεντίν Ζιντάν τον έχουν φέρει με το ενάμιση πόδι εκτός ομάδας, αλλά ο Ουαλός, που αμοίβεται με 15 εκατομμύρια το χρόνο, φαίνεται πως δεν χάνει το κέφι του, αφού το έριξε στο… χαβαλέ κατά τη διάρκεια της κρίσιμης αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης με την Αλαβές για την 35η αγωνιστική της La Liga, που βρήκε νικήτρια την ομάδα του με 2-0.

Ο Μπέιλ έδειχνε διαρκώς την αδιαφορία του στον πάγκο με αποκορύφωμα τη στιγμή που έκανε ότι κοιμάται βάζοντας την μάσκα που φορούσε στα μάτια του.

Gareth Bale gets paid €15M per year to do this, ultimate shithousery pic.twitter.com/Sp1kyTLlmy