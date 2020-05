Πριν από 15 χρόνια, ο Λέο Μέσι ξεκινούσε την πορεία του στην Μπαρτσελόνα και σαν σήμερα “συστήθηκε” στους οπαδούς των “μπλαουγκράνα” με μία απίθανη γκολάρα που έμεινε στην ιστορία.

Μετά από φοβερή ασίστ του Ροναλντίνιο, ο Μέσι “εκτέλεσε” τον τερματοφύλακα της Αλμπαθέτε με μία εκπληκτική λόμπα που… προμήνυε και όσα θα ακολουθούσαν στην τεράστια καριέρα του με τη Μπαρτσελόνα.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έχει πλέον 627 γκολ με την ομάδα της Βαρκελώνης, με το πρώτο να το επιτυγχάνει πριν καν κλείσει τα 18 του χρόνια, την Πρωτομαγιά του 2005.

It’s been exactly 15 years since Lionel Messi’s first-ever goal for Barcelona 🐐



That Ronaldinho link-up 😍pic.twitter.com/7buh3QDQHw