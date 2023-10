Στο τελευταίο φιλικό της preseason των Σακραμέντο Κινγκς, ο Σάσα Βεζένκοφ πραγματοποίησε μια “γεμάτη” και βοήθησε την ομάδα του να επικρατήσει με 116-113 των Γιούτα Τζαζ.

Αυτή τη φορά, ο Σάσα Βεζένκοφ… άρπαξε την ευκαιρία του δόθηκε και εντυπωσίασε. Οι Σακραμέντο Κινγκς «λύγισαν» τους Γιούτα Τζαζ με 116-113, με τον πρώην ηγέτη του Ολυμπιακού να έχει ηγετικό ρόλο.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ξεκίνησε στην βασική πεντάδα των Κινγκς και έπειτα από ένα “ήσυχο”, έκανε το “ξέσπασμά” του στην 3η περίοδο, τελειώνοντας τον αγώνα με 13 πόντους (2/2 δίποντα, 3/8 τρίποντα) και 6 ριμπάουντ.

Ο Μαλίκ Μονκ με 23 και ο Κόλμπι Τζόουνς με 19 πόντους ήταν οι πρώτοι σκόρερ για το Σακραμέντο, που έπαιξαν χωρίς τους Ντομάντας Σαμπόνις, ΝτιΆαρον Φοξ, Κίγκαν Μάρεϊ, Τρέι Λάιλς και Κρις Ντουάρτε.

Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ είχε 26 πόντους για τους Τζαζ, ενώ άλλους 24 πρόσθεσε ο Κόλιν Σέξτον και Γουόκερ Κέσλερ μέτρησε 14 πόντους και 15 ριμπάουντ. Ο Σιμόνε Φοντέκιο είχε 11 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ δεν έπαιξαν οι Λάουρι Μάρκανεν, Τζόρνταν Κλάρκσον, Κέλι Ολίνικ και Τζον Κόλινς.

Sasha from nearly the logo pic.twitter.com/OFacYzHRTQ