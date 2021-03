Η Ρέιντζερς και η Σέλτικ μπορεί να μισιούνται «θανάσιμα» για πάνω από έναν αιώνα, αλλά πριν το μεταξύ τους ντέρμπι σήμερα (21/3) για το πρωτάθλημα, έδειξαν πως κόντρα στο ρατσισμό είναι μαζί.

Η Σέλτικ αρνήθηκε μεν να κάνει το γνωστό «pasillo» (το χειροκρότημα του αντιπάλου κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο δηλαδή) στη «μισητή» Ρέιντζερς, που κατέκτησε ήδη το πρωτάθλημα Σκωτίας, διακόπτωντας τα 9 σερί χρόνια κυριαρχίες των «καθολικών», ωστόσο στάθηκε αληλλέγγυα σε κάτι πολύ σημαντικότερο.

Η ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε στον αγώνα με την Σλάβια Πράγας, για το Europa League, ο μέσος της ομάδας της Ρέιντζερς, Γκλεν Καμαρά, δεν άφησε αυγκίνητο τον αρχηγό των «καθολικών», Σκοτ Μπράουν, ο οποίος εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον αντίπαλό του. Μάλιστα μετά την έναρξη της αναμέτρησης οι παίκτες και των δύο ομάδων κάθησαν ο ένας δίπλα στον άλλον στέλνοντας ηχηρό μήνυμα κατά του ρατσιμού.

🤝A touching moment at Parkhead as Celtic captain Scott Brown shows his support to Glen Kamara after the Rangers midfielder suffered alleged racist abuse on Thursday in the Europa League



