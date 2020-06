Ο Κίλιαν Εμπαπέ συνεχίζει να συνδέεται με τη Λίβερπουλ στην Αγγλία και νέο δημοσίευμα κάνει λόγο για “μυθικό” deal, το οποίο και θα ξεπεράσει τα 350 εκατομμύρια ευρώ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν ζητάει… απίστευτα ποσά για να παραχωρήσει το πιο “καυτό” όνομα της ποδοσφαιρικής Ευρώπης, αλλά η Λίβερπουλ εμφανίζεται έτοιμη να της προσφέρει μία συμφωνία, που δύσκολα θα αρνηθεί για τον Εμπαπέ.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη “Sun”, οι “κόκκινοι” έχουν θορυβηθεί από το γεγονός ότι ο Σαντιό Μανέ, δεν έχει υπογράψει ακόμη την ανανέωση του συμβολαίου του και σκέφτονται να τον συμπεριλάβουν ως αντάλλαγμα για την απόκτηση του Γάλλου επιθετικού.

Με βάσει πάντα το δημοσίευμα, η σκέψη είναι να προσφέρουν 200 εκατομμύρια λίρες και τον Μανέ για τον Εμπαπέ, σε ένα deal που θα ξεπεράσει τα 350 εκατ. ευρώ, καθώς η αξία του Αφρικανού εκτιμάται σε πάνω από 150 εκατομμύρια λίρες.

