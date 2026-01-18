Σενεγάλη – Μαρόκο: Τραγελαφικές καταστάσεις στον τελικό του Copa Africa, oι Σενεγαλέζοι αποχώρησαν μετά τον καταλογισμό πέναλτι

Απίστευτα σκηνικά στον τελικό του Copa Africa ανάμεσα στη Σενεγάλη και το Μαρόκο.

Ένα δεκάλεπτο φιάσκο σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του τελικού του Copa Africa ανάμεσα στη Σενεγάλη και το Μαρόκο.

Στο 90+8′ ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ντιούφ πάνω στον Μπραχίμ Ντίας, με τους Σενεγαλέζους να τρελαίνονται και να διαμαρτύρονται έντονα στον διαιτητή.

Ο προπονητής της Σενεγάλης κάλεσε, μάλιστα, τους ποδοσφαιριστές του να αποχωρήσουν από το γήπεδο και πολλοί από αυτούς έφυγαν για τα αποδυτήρια.

Ευτυχώς, ο αρχηγός της ομάδας, Σαντιό Μανέ, είχε καθαρό μυαλό και κάλεσε τους συμπαίκτες του πίσω στον αγωνιστικό χώρο.

Το πέναλτι εκτελέστηκε στο 90’+24′, με τον Μπραχίμ Ντίας να προσπαθεί να βρει δίχτυα με εκτέλεση αλά Πανένκα, αλλά ο Μεντί έμεινε όρθιος και μπλόκαρε την μπάλα, στέλνοντας τον τελικό στην παράταση!