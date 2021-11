Tην τελευταία πνοή του σε ηλικία 79 ετών άφησε την Κυριακή (28.11.2021) ο Σερ Φρανκ Γουίλιαμς, ιδρυτής και πρώην επικεφαλής της ομώνυμης ομάδας της Formula 1, όπως ανακοίνωσε η Williams.

«Αφού εισήχθη στο νοσοκομείο την Παρασκευή, ο Σερ Φρανκ απεβίωσε ειρηνικά σήμερα το πρωί περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του» αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της η ομάδα της Formula 1 για τον θάνατο του Φρανκ Γουίλιαμς.

It is with great sadness that on behalf of the Williams family, the team can confirm the death of Sir Frank Williams CBE, Founder and Former Team Principal of Williams Racing, at the age of 79. — Williams Racing (@WilliamsRacing) November 28, 2021

Ο εκλιπών ήταν ο μακροβιότερος επικεφαλής ομάδας στην Ιστορία της Formula 1, καθώς το 2019 συμπλήρωσε 50 χρόνια ως «αφεντικό» ομάδας στο πρωτάθλημα. Σε αυτό το διάστημα «διοίκησε» δύο ομάδες, η δεύτερη από τις οποίες, η Williams, κατέκτησε επτά πρωταθλήματα οδηγών και εννέα τίτλους κατασκευαστών.

Sir Frank Williams



A man who succeeded against the odds to become a true Formula 1 legend



Rest in peace, Sir Frank pic.twitter.com/WLFCDl6uyV — Formula 1 (@F1) November 28, 2021

Ο Φρανκ Γουίλιαμς και η οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένης της κόρης του, Κλερ, η οποία είχε αναλάβει την καθημερινή διαχείριση της Williams από το 2013, αποχώρησαν από τη Φόρμουλα Ένα μετά το ιταλικό γκραν πρι του 2020, καθώς η ομάδα εξαγοράστηκε από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Dorilton Capital.

Ο Σερ Φρανκ Γουίλιαμς, ο οποίος τραυματίστηκε στη σπονδυλική στήλη σε αυτοκινητιστικό ατύχημα το 1986, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περπατήσει, άρχισε να μειώνει τον φόρτο εργασίας του στη Formula 1 το 2012, όταν αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της Williams. Η Κλερ Γουίλιαμς ανέλαβε ως η εκπρόσωπος της οικογένειας, ενώ αργότερα διορίστηκε αναπληρώτρια γενική διευθύντρια και ανέλαβε την καθημερινή διαχείριση της ομάδας, ωστόσο ο Φρανκ Γουίλιαμς διατήρησε τον τίτλο του γενικού διευθυντή.

Legendary F1 team boss Sir Frank Williams has passed away https://t.co/PM3h5tmheO — Formula 1 (@F1) November 28, 2021

Ο εκλιπών πέρασε κάποιο διάστημα στο νοσοκομείο το 2016, αναρρώνοντας από πνευμονία, και στη συνέχεια σταμάτησε να ταξιδεύει στους αγώνες. Επίσης, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο τον περασμένο Δεκέμβριο.

Very sad news. Sir Frank Williams leaves a lasting impression on the history of @F1. He was a pioneer, an exceptional personality & an exemplary man. On behalf of the entire @FIA Community, our thoughts are with his family, friends & @WilliamsRacing. Rest in peace, my friend https://t.co/iWygN5mYzi pic.twitter.com/uz4xyru9l4 — Jean Todt (@JeanTodt) November 28, 2021

Πληροφορίες: ΑΠΕ