Μετά από 386 γκολ με τις ομάδες που αγωνίστηκε και άλλα 41 τέρματα με την εθνική Αργεντινής, ο εκπληκτικός Σέρχιο Αγκουέρο… κρέμασε τα παπούτσια του, ανακοινώνοντας την -αναγκαστική λόγω προβλημάτων υγείας- απόφαση του σε μια συνέντευξη Τύπου που ξέσπασε σε κλάματα.

Η τρομερή του καριέρα “στολίστηκε” με 21 τίτλους. Η ποδοσφαιρική αξία του Αργεντινού στράικερ φέρεται να έφτασε στα 60 εκατ. λίρες! Ο πρώην παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Μάντσεστερ Σίτι έχει εξασφαλιστεί οικονομικά για το υπόλοιπο της ζωής τους, αλλά η βρετανική “SUN” έκανε… focus σε άλλα “κομμάτια” της ζωή τους, τα οποία και αναμένεται να απολαύσει τώρα που θα βγει στη σύνταξη.

Τα αυτοκίνητα…

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, ο Αγουέρο έχει προσθέσει κάποια ακριβά αυτοκίνητα στο… γκαράζ του. Πιο πρόσφατα, έβγαλε από τον τραπεζικό του λογαριασμό 426.000 λίρες (περίπου 500.000 ευρώ) για να κάνει δικό του ηλεκτρικό supercar, Ferrari SF90 Stradale.

Ο Αγκουέρο είναι μεγάλος θαυμαστής των αυτοκινήτων με βενζινοκινητήρα και έχει μια αξιοσημείωτη συλλογή, έχοντας στο παρελθόν στην κατοχή του μια Ferrari GTC4 Lusso και μια Lamborghini Aventador. Όταν έφυγε από την Σίτι έκανε ένα Range Rover σε έναν άνθρωπο που δούλευε στους “Πολίτες” την ώρα που ο ίδιος έβαλε προς πώληση μια Lamborghini που ελάχιστα είχε χρησιμοποιήσει. “Δεν ξέρω γιατί στο δι@@λ@ την αγόρασα” είχε σχολιάσει ο ίδιος.

Ο παλαίμαχος επιθετικός συνδύασε πάντως την άφιξή του στην Μπαρτσελόνα, αγοράζοντας το νέο Stradale. Πλέον, θα έχει αρκετό χρόνο για να κάνει βόλτες.

Τα ταξίδια και η Μύκονος…

Πέρα από τα πολλά γκολ, ο Σέρχιο Αγκουέρο ξέρει πολύ καλά να απολαμβάνει τις διακοπές του, ενώ δεν… λυπάται τα έξοδα, ούτε για τις διακοπές της συντρόφου του. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα έστειλε τη σύντροφο του, Σοφία Καλτσέτι στο Ντουμπάι, με την ίδια να απολαμβάνει… σαλάτες και κοκτέιλ δίπλα σε πισίνα υπέρλαμπρου ξενοδοχείου.

Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει μαζί το 2019 στο Μαϊάμι της Φλόριντα, ενώ συνηθίζουν να ταξιδεύουν σε εξωτικά μέρη και καλοκαιρινούς προορισμούς, όπως οι Μπαχάμες, η Μύκονος και η Σαρδηνία, συνήθως πάνω σε πλουσιοπάροχα γιοτ.

Παιχνίδια και gaming…

Ο Αγκουέρο συνηθίζει επίσης να περνάει το χρόνο του παίζοντας παιχνίδια στον υπολογιστή. Έχει μάλιστα το δικό του κανάλι στο Twitch με το όνομα SLAKUN10 και εκατομμύρια ακολούθους. Εκεί “ανεβάζει” τα παιχνίδια που παίζει, όντας φανατικός γνωστών τίτλων, όπως τα FIFA series, το Fortnite, το Fall Guys και το Valorant.

Πρόσφατα δε λάνσαρε το δικό του οργανισμό esports με την ονομασία KRÜ Esports, ενώ “χάλασε” τον κόσμο του gaming, παίζοντας με αντίπαλο έναν από τους καλύτερούς του φίλους, τον Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν τον “τρόλαρε” δε για την ηλικία του και το γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλος για να ασχολείται με το gaming. “Το ξέρω ότι είμαι γέρος, αλλά ακόμη δεν έχω βγάλει γένια”, απάντησε ο ίδιος αστειευόμενος.

Η σύντροφός του Σοφία Καλτσέτι…

Αρκετό χρόνο αναμένεται να περάσει πια ο Σέρχιο Αγκουέρο και με τη σύντροφό του Σοφία Καλτσέτι, που αποτελεί μία από τις πιο όμορφες συντρόφους ποδοσφαιριστών σε όλο τον κόσμο. Το ζευγάρι γνωρίστηκε σε ένα πάρτι κοινών φίλων στο Μπουένος Άιρες, με τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή να έχει παντρευτεί στο παρελθόν την κόρη του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, Τζιανίνα.

Η Καλτσέτι του στάθηκε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές με την υγεία του, όπως αναφέρει πάντα η Sun και για το λόγο αυτό δεν αποκλείεται να υπάρξουν πλέον και “σειρήνες” για γάμο του ζευγαριού.

Τα φιλαράκια του Αγκουέρο…

Ο πρώην παίκτης της Σίτι και της Ατλέτικο θα έχει πια άπλετο χρόνο να περάσει και με τους φίλους που απέκτησε όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από το ποδόσφαιρο. Ο πιο γνωστός φυσικά, είναι ο Λιονέλ Μέσι, με τον οποίο “δέθηκε” ακόμη περισσότερο μετά το θάνατο του παιδικού τους φίλου Εμιλιάνο Μολίνα.

