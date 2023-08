Συγκινητικές στιγμές στη Σεβίλλη, κατά την αναχώρηση του Σέρχιο Ρίκο από το νοσοκομείο. Δάκρυσε ο Ισπανός τερματοφύλακας, ο οποίος νοσηλεύτηκε 82 ημέρες, μετά από ατύχημα που είχε με άλογο. Στο πλάι του, η σύζυγός του.

Έφτασε η μεγάλη ώρα για τον Σέρχιο Ρίκο. Ο Ισπανός πορτιέρε πήρε σήμερα (18.08) εξιτήριο από το νοσοκομείο «Virgen del Rocio» στη Σεβίλλη, όπου νοσηλευόταν μετά από ένα ατύχημα που είχε με άλογο και που λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή.

Ο τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν τραυματίστηκε σοβαρά κεφάλι, μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε από τις οπλές αλόγου, κατά τη διάρκεια του Romeria del Rocio στην Ουέλβα, στις 28 Μαΐου (βρισκόταν εκεί για το προσκύνημα).

Μετά από μακρά νοσηλεία στην μονάδα εντατικής θεραπείας, ο Σέρχιο Ρίκο υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι. Ο 29χρονος βγήκε από το κώμα στις 19 Ιουνίου, βγήκε από την εντατική στις 5 Ιουλίου και το μεσημέρι της Παρασκευής (18.08) πήρε εξιτήριο… 82 ημέρες μετά.

PSG’s Sergio Rico leaves the hospital in Seville with his wife Alba Silva after being discharged following his accident with a horse ❤️ pic.twitter.com/S4UuCzlpuj