Η Ατλέτικο έχασε αρκετές ευκαιρίες για γκολ μέσα στο “Σάντσεθ Πιθχουάν”, αλλά η Σεβίλλη πήρε τη νίκη που τόσο πολύ ήθελε (2-1) και που την κράτησε στο… κυνήγι της πρωτοπόρου, Ρεάλ Μαδρίτης. Τρομερό γκολ πέτυχε ο Ιβάν Ράκιτιτς στο 1-0. “Λύτρωση” με Οκάμπος στο 89′ για τους γηπεδούχους – Τρίτη σερί ήττα για τους “ροχιμπλάνκος”.

Δρόμοι… αντίθετοι. Η Σεβίλλη επικράτησε εντός έδρας της Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-1, έφτασε στην τρίτη σερί νίκη της και τους 37 βαθμούς και παρέμεινε στο “κυνήγι” της Ρεάλ Μαδρίτης (42 βαθμοί). Την ίδια στιγμή, οι “ροχιμπλάνκος” ηττήθηκαν για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στη La Liga και παρέμειναν στους 29 βαθμούς και στο -13 από τη “Βασίλισσα” (υποδέχεται την Κυριακή την Κάντιθ).

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για την Σεβίλλη. Μόλις στο 7′ ο Ιβάν Ράκιτιτς “έριξε” ένα άπιαστο σουτ εκτός περιοχής, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Όμπλακ. Οι γηπεδούχοι είχαν πολύ καλή παρουσία στο πρώτο μέρος, αλλά δεν μπόρεσαν να φτάσουν σε άλλο τέρμα. Μάλιστα, δέχθηκαν και την ισοφάριση στο 33′ από τον Φελίπε.

Τα πράγματα άλλαξαν στην επανάληψη. Η Ατλέτικο Μαδρίτης ανέβασε… σιγά σιγά στροφές και έχασε αρκετές ευκαιρίες για γκολ. Κόντρα στη ροή του αγώνα, όμως, ο Οκάμπος σκόραρε στο 89′ και έδωσε τη νίκη στην Σεβίλλη. Στην τελευταία “μεγάλη” φάση του ματς (90+6′) ο Φέλιξ τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Μπόνο.

Rakitic will always be class. What a player. What a goal. Legendary king 👑



pic.twitter.com/A4uwZjBxOE