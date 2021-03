Οι οπαδοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ βλέπουν τη μεγάλη δουλειά που κάνει ο Γιάννης Σφαιρόπουλος στην ομάδα, από τη στιγμή που την ανέλαβε και δεν κρύβουν τη… λατρεία τους προς τον Έλληνα κόουτς.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πάει… φουλ για ένα ακόμα τίτλο στο Ισραήλ, ενώ δίνει μεγάλη προσπάθεια, για να προλάβει το «τρένο» της 8άδας στη Euroleague. Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος έχει την εκτίμηση του κόσμου της ομάδας και οι οπαδοί δεν χάνουν την ευκαιρία να του εκφράζουν την αγάπη τους.

Μετά το πέρας του αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στη Νες Ζιόνα, οι λιγοστοί φίλοι της Μακάμπι που βρέθηκαν στις εξέδρες -λόγω των μέτρων προστασίας για τον κορονοϊό- «αποθέωσαν» τον Έλληνα προπονητή, φωνάζοντας του «σε αγαπώ».

Ο Έλληνας κόουτς «απάντησε» σε αυτή την… επίθεση αγάπης, με μια χαρακτηριστική χειρονομία…

Can you feel the love? 🇬🇷 pic.twitter.com/YLmj9SijQp