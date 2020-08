Οι Μιλγουόκι Μπακς παρουσίασαν ένα… προβληματικό πρόσωπο κόντρα στους εκπληκτικούς Ορλάντο Μάτζικ, ο Αντετοκούνμπο δεν είχε σημαντικές βοήθειες από τους συμπαίκτες του και τα “Ελάφια” μπήκαν με ήττα στα φετινά play off του NBA (122-110). Τρομερό ματς από τον “διπλό” Βούτσεβιτς.

Οι Μάτζικ κατάφεραν να κάνουν την μεγάλη έκπληξη κόντρα στους Μπακς. Παρά το… καμπανάκι που είχε χτυπήσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους συμπαίκτες του, τα Ελάφια ήταν κάκιστα κόντρα στους “Μάγους” και ηττήθηκαν με 122-110, Έκανε το 1-0 η ομάδα από το Ορλάντο στον πρώτο γύρο των play off της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA.

Final from Game 1. — Milwaukee Bucks (@Bucks) August 18, 2020

Ο Αντετοκούνμπο έκανε double-double ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 31 πόντους, 17 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Ο “Greek freak” όμως ήταν.. μόνος του, αφού τον ακολούθησε σε απόδοση ο Χιλ με 16π., ο Μπλέντσο με 15π. και ο Μίντλετον με 14π.

“Μαγικός” για την ομάδα του Ορλάντο ήταν ο Βούτσεβιτς με 35 πόντους και 14 ριμπάουντ, με τον Ρος να προσθέτει άλλους 18π. και τους Κλαρκ και Φουλτζ να είχαν από 15π. ο καθένας.

Η σειρά και η πρόκριση στα ημιτελικά της Περιφέρειας κρίνεται στις 4 νίκες (best of seven).

Τα δωδεκάλεπτα: 23-33, 52-62, 79-92, 110-122