Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε γρήγορα τον αποκλεισμό από το πρώτο παιχνίδι του στη Ρώμη κι έτσι μπήκε σαν… σίφουνας στο τουρνουά του Αμβούργου, “διαλύοντας” τον Νταν Έβανς με 2-0 σετ (6-3, 6-1) σε λιγότερο από μία ώρα αγώνα.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας “έκλεισε” θέση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, κάνοντας παράλληλα και την πρώτη του νίκη για φέτος σε χωμάτινη επιφάνεια, λίγο πριν τη συμμετοχή του στο Roland Garros.

Κόντρα στον Άγγλο τενίστα, Νο34 του κόσμου, ο Τσιτσιπάς δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και παίρνοντας εξ αρχής το προβάδισμα, χρειάστηκε μόλις 59 λεπτά, για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Hamburg European Open (ΑΤP 500).

