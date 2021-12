Το ΝΒΑ πήρε την απόφαση να.. προστατέψει τους Σικάγο Μπουλς, που είναι “πληγωμένοι” από τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Λίγκας, δύο αγώνες των Σικάγο Μπουλς αναβλήθηκαν, καθώς 10 παίκτες και μέλη του προσωπικού εντάχθηκαν στα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας του NBA.

Πρόκειται για την αναμέτρηση της 14ης Δεκεμβρίου με τους φιλοξενούμενους Ντιτρόιτ Πίστονς και αυτή της 16ης Δεκεμβρίου με τους Ράπτορς στο Τορόντο, χωρίς να γνωστοποιείται η νέα ημερομηνία διεξαγωγής τους.

Δημοσιεύματα των ΗΠΑ κάνουν λόγο για ξέσπασμα του κορονοϊού στην ομάδα, ενώ οι αναβολές σηματοδοτούν τις δύο πρώτες στο ΝΒΑ την εφετινή αγωνιστική περίοδο, λόγω COVID-19.

Αυτή τη στιγμή, η ομάδα του Σικάγο έχει υγιείς μόνο τους Βούτσεβιτς, Μπολ, Καρούζο, Μπράντλεϊ, Ντότσον, Κουκ, Σιμόνοβιτς και ΜακΚίνι.

The following was released by the NBA pic.twitter.com/afG3OqvqlB