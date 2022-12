Φτωχότερο έγινε το ποδόσφαιρο, μετά τον θάνατο του Σίνισα Μιχαΐλοβιτς. Ο χαμός του Σέρβου βύθισε στο πένθος την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα.

Ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς πέθανε σε ηλικία 53 ετών, προκαλώντας σοκ ειδικότερα στις ομάδες που υπήρξε ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής.

Βοϊβοντίνα, Ερυθρός Αστέρας, Σαμπντόρια, Ρόμα, Ιντερ, Λάτσιο ήταν οι ομάδες που έπαιξε στην καριέρα του, ενώ ως προπονητής είχε καθίσει στον πάγκο των Κατάνια, Μπολόνια, Φιορεντίνα, Εθνική Σερβίας, Μίλαν, Τορίνο.

“Η Lega Serie A είναι βαθιά θλιμένη για τον θάνατο του Σίνισα Μιχαΐλοβιτς, ενός συμβόλου του ποδοσφαίρου και της ζωής. Η σπάνια κλάση ως ποδοσφαιριστής και προπονητής, η δύναμή του και η ανθρωπιά του αποτελούν παράδειγμα που αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα του στο ιταλικό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο”, ήταν το μήνυμα των ανθρώπων του ιταλικού πρωταθλήματος.

La Lega Serie A è profondamente addolorata per la scomparsa di Siniša Mihajlović, icona di calcio e di vita. La sua classe purissima come calciatore e allenatore, la sua forza e la sua umanità sono un esempio che lascia un solco indelebile nel calcio italiano e mondiale. pic.twitter.com/buHFuCLBQu

“Αντίο μίστερ, θα ζεις για πάντα στην καρδιά μας”, ανέφερε η Μπολόνια.

“Ο ουρανός κέρδισε έναν ακόμα θρύλο. Θα μας λείψεις πολύ Σίνισα”, αναφέρει η Μίλαν.

Heaven has gained another legend. You will be sorely missed, Siniša.

Συγκινητικό ήταν και το μήνυμα του τερματοφύλακα της Παρί Σεν Ζερμέν, Ντοναρούμα.

“Ήσουν πάντα πολεμιστής και ξέρω πόσο πολύ πάλεψες. Θα σε ευχαριστώ που πάντα πίστεψες σε μένα και για όλα όσα μου είπες από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε. Θα μείνεις για πάντα στην καρδιά μου, αντίο μίστερ”, τόνισε ο Ιταλός τερματοφύλακας.

Sei sempre stato un guerriero e so quanto hai lottato. Ti ringrazierò per aver sempre creduto in me e per tutto quello che mi hai detto dal primo giorno che ci siamo conosciuti. Resterai per sempre nel mio cuore, ciao mister💔🙏🏼 pic.twitter.com/Zx3qhNlR8p