Ο Δημήτρης Γιαννούλης δεν έχει ξεκινήσει καλά στη φετινή Premier League με τη φανέλα της Νόριτς και ο προπονητής του Ντάνιελ Φάρκε δεν δίστασε να τον βγάλει στη… σέντρα.

Μετά τη δεύτερη σερί ήττα της ομάδας του, ο Γερμανός τεχνικός αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετώπισε ο διεθνής Έλληνας μπακ και υποστήριξε ουσιαστικά ότι ήθελε να τον κάνει αλλαγή πριν το ημίχρονο. Χωρίς τον Γιαννούλη πάντως, στο δεύτερο μέρος, η Νόριτς δέχθηκε άλλα τρία γκολ στο 5-0 από την Μάντσεστερ Σίτι.

«Ήταν ένα δύσκολο πρώτο ημίχρονο για τον Δημήτρη. Ήταν μια δύσκολη αρχή για αυτόν και είναι η πρώτη φορά που παίζει σε αυτό το επίπεδο. Την προηγούμενη εβδομάδα, αντιμετώπισε τον Σαλάχ που τελείωσε τον αγώνα με ένα γκολ και δύο ασίστ.

Ήθελα να περιμένω, τουλάχιστον μέχρι το ημίχρονο, ώστε να μην τον ντροπιάσω τόσο πολύ αλλά πρέπει να αποδεχτούμε πως είναι η πρώτη φορά που παίζει σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να προσαρμοστεί και πρέπει να εκπληρώσει το ρόλο του με περισσότερη ποιότητα».

