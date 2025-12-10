Σλοτ για Σαλάχ: «Αναγνωρίζει ότι έχει κάνει λάθος;»

Ο Άρνε Σλοτ δεν είδε, προφανώς, με καλό μάτι τις νέες δηλώσεις του Μοχάμεντ Σαλάχ, αφήνοντας τον Αιγύπτιο σταρ εκτός αποστολής από τον τελευταίο αγώνα της Λίβερπουλ με την Ίντερ για το Champions League.

Ενισχυμένος από νίκη της Λίβερπουλ στο Μιλάνο κόντρα στην Ιντερ (1-0) για το Champions League, ο Άρνε Σλοτ πέρασε στην αντεπίθεση, σκληραίνοντας τη στάση του απέναντι στον Μοχάμεντ Σαλάχ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αιγύπτιος σταρ έμεινε εκτός αποστολής για το ματς αυτό, για την 6η αγωνιστική της League Phase, μετά τη δημόσια τοποθέτηση του κατά της διοίκησης και του Ολλανδού τεχνικού.

Ο Σλοτ ζήτησε ουσιαστικά από τον 33χρονο εξτρέμ να ανακαλέσει και να απολογηθεί για τα όσα δήλωσε μετά το ματς στο «Ελαν Ρόουντ» κόντρα στη Λιντς, για να επιστρέψει στην ομάδα.

“Λέτε ότι όλοι κάνουν λάθη στη ζωή, οπότε στο πρώτο πράγμα που πρέπει να δοθεί απάντηση είναι εάν ο παίκτης αναγνωρίζει ότι έχει κάνει λάθος;

Η επόμενη ερώτηση μετά είναι: Πρέπει να κάνω εγώ ή εκείνος την πρώτη κίνηση; Αυτή είναι μια άλλη ερώτηση που πρέπει επίσης, να απαντηθεί”, ανέφερε συγκεκριμένα.