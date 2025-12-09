Champions League: Ανατροπή με Κουντέ για Μπαρτσελόνα, μεγάλες νίκες για Αταλάντα και Λίβερπουλ

Μετά από δυο αγωνιστικές στη League Phase του Champions League χωρίς νίκη, η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στα “τρίποντα”, επικρατώντας με ανατροπή της Άιντραχτ Φρανκφούρτης με 2-1. Με τον ίδιο τρόπο -και σκορ- η Αταλάντα κατάφερε να νικήσει την Τσέλσι μέσα στο Μπέργκαμο και να ανέβει στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Την τρίτη της σερί νίκη στη League Phase του Champions League πέτυχε η Ατλέτικο Μαδρίτης, που πέρασε -δύσκολα- με 3-2 από την έδρα της Αϊντχόφεν. Με “τριάρα” και το ίδιο σκορ πέρασε και η Μαρσέιγ από την έδρα της Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ.

Ίντερ – Λίβερπουλ 0-1

Η Λίβερπουλ “πάτησε” καλά στο “Τζουζέπε Μεάτσα”, κυκλοφόρησε την μπάλα και πίεσε από τα πρώτα λεπτά τα καρέ της Ίντερ, δημιουργώντας φάσεις, με τον Εκιτίκε να προκαλεί προβλήματα στην άμυνα των Ιταλών.

Στο 32′ οι “ρεντς” σκόραραν με τον Κονατέ. Ο Σομποσλάι εκτέλεσε το κόρνερ από δεξιά, οι Εκιτικέ και Φαν Ντάικ πήδηξαν για την κεφαλιά, με την μπάλα να φτάνει στον Γάλλο στόπερ που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μετά από έλεγχο και του ίδιου του διαιτητή, το γκολ ακυρώθηκε για χέρι του Φαν Ντάικ. Στο 40′ η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπαρέλα έστειλε την μπάλα να περάσει ελάχιστα άουτ.

Ο… χορός των χαμένων ευκαιριών των δυο ομάδων συνεχίστηκε και στην επανάληψη, χωρίς όμως να έχουμε τη μεγάλη στιγμή μπροστά στις δυο εστίες. Στο 87′ όμως, η Λίβερπουλ κέρδισε πέναλτι, για τράβηγμα φανέλας του Μπαστόνι στον Βιρτς.

Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ 2-1

Η Μπαρτσελόνα μπήκε δυνατά στο ματς και σκόραρε στο 10′ με τον Λεβαντόφσκι. Το γκολ όμως ακυρώθηκε για οφσάιντ στην αρχή της φάσης. Οι “μπλαουγκράνα” πίεσαν ασφυχτικά, όμως πληγώθηκαν στην αντεπίθεση των Γερμανών. Στο 21′ ο Μπράουν έφυγε στην αντεπίθεση κι έδωσε κάθετη στον Κνάουφ, αυτός μπήκε στην περιοχή και με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1.

Η Μπαρτσελόνα μπήκε στην επανάληψη με σκοπό να φτάσει στην ανατροπή και το πέτυχε μέσα σε λίγα λεπτά και με ανέλπιστο πρωταγωνιστή. Στο 50′ ο Ράσφορντ σέντραρε από αριστερά και ο Κουντέ έκανε το 1-1 με κεφαλιά, ενώ τρία λεπτά μετά ο Γάλλος μπακ -με νέα κεφαλιά- έδωσε το προβάδισμα στους “μπλαουγκράνα”.

Αταλάντα – Τσέλσι 2-1

Αταλάντα και Τσέλσι έδωσαν ένα γρήγορο ρυθμό στην αναμέτρηση, χάνοντας αρκετές ευκαιρίες. Οι “μπλε” σκόραραν στο 25′ με τον Ζοάο Πέδρο, τέρμα που ακυρώθηκε από το VAR για οφσάιντ στη φάση. Στο αμέσως επόμενο λεπτό όμως, οι Λονδρέζου έκαναν το 0-1. Ο Τζέιμς έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Ζοάο Πέδρο εξ επαφής με προβολή άνοιξε το σκορ.

Η Τσέλσι έδειξε να ελέγχει το ματς στο δεύτερο μέρος, αλλά η Αταλάντα έφτασε στην ισοφάριση στο 56′ με κεφαλιά του Σαμάκα. Οι “μπεργκαμάσκι” ολοκλήρωσαν το δεύτερο ημίχρονο και το ματς, φτάνοντας στην ανατροπή, με τον Ντε Κετελαρέ να διαμορφώνει το τελικό 2-1 με γκολ στο 83′.

Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3

Η Ατλέτικο Μαδρίτης παρουσίασε μεγάλα αμυντικά προβλήματα και η Αϊντχόφεν το εκμεταλλεύτηκε μόλις στο 10′. Ο Ντριούς έφυγε στο όριο από αριστερά, έκανε το γύρισμα για τον Τι κι εκείνος σε κενή εστία έγραψε το 1-0. Στο 37′ οι φιλοξενούμενοι είδαν την τύχη να τους χαμογελάει. Μετά από ολέθριο λάθος της άμυνας των Ολλανδών, ο Σέρλοθ έκλεψε την μπάλα, πάσαρε δίπλα του στον Άλβαρες, που -με τον Κόβαρ εξουδετερωμένο- δεν δυσκολεύτηκε να ισοφαρίσει σε 1-1.

Στην επανάληψη η Ατλέτικο Μαδρίτης “καθάρισε” το ματς μέσα σε τέσσερα λεπτά. Ο Χάντσκο έδωσε προβάδισμα στους “ροχιμπλάνκος” στο 52′, για να έρθει στο 56′ ο Σέρλοθ και να σκοράρει με κεφαλιά. η Ατλέτικο Μαδρίτης μείωσε σε 3-2 στο 85′ με τον Πέπε, πίεσε για την ισοφάριση, αλλά δεν τα κατάφερε.

Τότεναμ – Σλάβια Πράγας 3-0

Επιστροφή στις νίκες για τα “Σπιρούνια”, τα οποία είχαν εύκολο έργο στην έδρα τους κόντρα στη Σλάβια Πράγας. Η αγγλική ομάδα επικράτησε με 3-0 των Τσέχων και παρέμεινε σε τροχιά οκτάδας, φτάνοντας τους 11 βαθμούς.

Οι “Πετεινοί” προηγήθηκαν στο 26′ με αυτογκόλ του Ζίνα, ενώ στο 50′ ο Κούντους διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με εκτέλεση πέναλτι.

Το τελικό σκορ (3-0) διαμόρφωσε ο Σίμος και πάλι από τα 11 βήματα.

Ο Χρήστος Ζαφείρης δεν ξεκίνησε βασικός με τη Σλάβια Πράγας, μπαίνοντας στο παιχνίδι στο 60′, δίχως να καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία του.

Μονακό – Γαλατασαράι 1-0

Σημαντική νίκη στη μάχη που δίνει για πρόκριση στη νοκ άουτ φάση του Champions League πανηγύρισε η Μονακό. Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν εντός έδρας της Γαλατασαράι με 1-0, έφτασε τους 9 βαθμούς και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 17η θέση. Ίδιους βαθμούς με καλύτερο συντελεστή τερμάτων έχουν και οι Τούρκοι, οι οποίοι γνώρισαν δεύτερη σερί ήττα στη διοργάνωση.

Το γκολ της νίκης για τη Μονακό πέτυχε ο Μπαλογκάν στο 68′, ενώ στο 51′ ο Ζακάρια είχε χάσει πέναλτι.

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ 2-3

Σπουδαίο διπλό στη μάχη για την 24άδα πανηγύρισε η Μαρσέιγ στο Βέλγιο. Ο Μασσαλοί βρέθηκαν πίσω στο σκορ από νωρίς, αλλά έκαναν τη μεγάλη ανατροπή και έφτασαν στην τελική επικράτηση με 3-2.

Οι Βέλγοι προηγήθηκαν μόλις στο 5′, οι Γάλλοι ισοφάρισαν στο 15′ και στη συνέχεια τη σκυτάλη την πήρε ο Γκρίνγουντ. Ο Άγγλος επιθετικός έκανε το 1-2 στο 41′, ενώ στο 58′ σημείωσε το 1-3, βάζοντας γερές βάσεις νίκης για τη Μαρσέιγ.

Το μόνο που κατάφερε η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ήταν να μειώσει σε 2-3 στο 71′, ενώ στο 90+1 έφτασε και στο 3-3, αλλά το γκολ του Ντέιβιντ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Το “διπλό” του Ολυμπιακού και η Μπάγερν της… ανατροπής

Στην αναμέτρηση που άνοιξε το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας, ο Ολυμπιακός κράτησε “ζωντανό” το όνειρο της εισόδου του στην πρώτη 24άδα της League Phase και της πρόκρισής του στα νοκ-άουτ του εφετινού Champions League, μετά την σπουδαία νίκη του επί της Καϊράτ Αλμάτι με 1-0 στην “Astana Arena”.

Σε άλλο ματς που προηγήθηκε, η Μπάγερν βρέθηκε με την “πλάτη στον τοίχο” -εντός έδρας- στην αναμέτρηση με τη Σπόρτινγκ, αλλά χρειάστηκε μόλις 13 για να μετατρέψει το εις βάρος 0-1 σε 3-1. Με την 5η της νίκη (έχει μία ήττα) η πρωτοπόρος της Bundesliga “έπιασε” στην κορυφή την Άρσεναλ, αλλά με ματς περισσότερο από τους “κανονιέρηδες”.

Οι αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής ημέρας

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ 3-1

Ίντερ – Λίβερπουλ 0-1

Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-1

Αταλάντα – Τσέλσι 2-1

Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3

Τότεναμ – Σλάβια Πράγας 3-0

Μονακό – Γαλατασαραϊ 1-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ 2-3

Η βαθμολογία του Champions League

1. Άρσεναλ 5 (14-1) 15

2. Μπάγερν Μονάχου 6 (18-7) 15

3. Αταλάντα 6 (8-6) 13

4. Παρί Σεν Ζερμέν 5 (19-8) 12

5. Ίντερ 6 (12-4) 12

6. Ρεάλ Μαδρίτης 5 (12-5) 12

7. Ατλέτικο Μαδρίτης 6 (15-12) 12

8. Λίβερπουλ 6 (11-8) 12

9. Τότεναμ 6 (13-7) 11

10. Ντόρτμουντ 5 (17-11) 10

11. Τσέλσι 6 (13-8) 10

12. Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10

13. Σπόρτινγκ 6 (12-8) 10

14. Μπαρτσελόνα 6 (14-11) 10

15. Νιούκαστλ 5 (11-4) 9

16. Μαρσέιγ 6 (11-8) 9

17. Γαλατάσαραϊ 6 (8-8) 9

18. Μονακό 6 (7-8) 9

19. Αϊντχόφεν 6 (15-11) 8

20. Λεβερκούζεν 5 (8-10) 8

21. Καραμπάγκ 5 (8-9) 7

22. Νάπολι 5 (6-9) 7

23. Γιουβέντους 5 (10-10) 6

24. Πάφος 5 (4-7) 6

25. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 (7-15) 6

26. Ολυμπιακός 6 (5-13) 5

27. Μπριζ 5 (8-13) 4

28. Αθλέτικ Μπλιμπάο 5 (4-9) 4

29. Κοπεγχάγη 5 (7-14) 4

30. Άιντραχτ 6 (8-16) 4

31. Μπενφίκα 5 (4-8) 3

32. Σλάβια Πράγας 6 (2-11) 3

33. Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2

34. Βιγιαρεάλ 5 (2-10) 1

35. Καϊράτ Αλμάτι 6 (4-15) 1

36. Άγιαξ 5 (1-16)

Τα ματς της Τετάρτης (10.12.2025)

Καραμπάκ – Άγιαξ

Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν

Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ

Μπενφίκα – Νάπολι

Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ

Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ

Γιουβέντους – Πάφος

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι