Σλοβενία – Ελλάδα 8-23 τελικό: Η Εθνική πόλο ανδρών διέσυρε την αντίπαλό της και έκανε το 2/2 στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η Ελλάδα κέρδισε εύκολα τη Σλοβενία με σκορ 8-23 και έκανε το 2/2 στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο και πλέον θα δώσει το τελευταίο παιχνίδι του ομίλου κόντρα στην Κροατία (15/01/26, 21:30) στη διοργάνωση για την πρωτιά στον όμιλο.
17:30 | 13.01.2026
17:30 | 13.01.2026
17:22 | 13.01.2026
Άνετη νίκη για την Ελλάδα που έκανε το 2/2 και θα αντιμετωπίσει την Κροατία στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου
17:22 | 13.01.2026
Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με σκορ 8-23 υπέρ της Εθνικής πόλο ανδρών
17:21 | 13.01.2026
8-23 για τη Σλοβενία λίγο πριν τη λήξη του αγώνα
17:18 | 13.01.2026
7-23 με τον Κάκαρη για την Ελλάδα
17:17 | 13.01.2026
7-22 για τη Σλοβενία
17:15 | 13.01.2026
6-22 με τον Νικολαΐδη, που σκόραρε για τέταρτη φορά και έφτασε τον Αργυρόπουλο στον πίνακα των σκόρερ
17:14 | 13.01.2026
6-21 με τον Γενηδουνιά από τη θέση του φουνταριστού
17:14 | 13.01.2026
17:10 | 13.01.2026
6-20 με σουτ του Αργυρόπουλου
17:08 | 13.01.2026
6-19 για τη Σλοβενία στην πρώτη επίθεση του οκταλέπτου
17:08 | 13.01.2026
Ξεκίνησε το τελευταίο οκτάλεπτο
17:04 | 13.01.2026
5-19 με μακρινό σουτ του Γκίλλα στη λήξη του τρίτου οκταλέπτου
17:04 | 13.01.2026
5-18 με σουτ του Τροπάν για τους Σλοβένους
17:00 | 13.01.2026
4-18 με πέναλτι του Γκίλλα, που πέτυχε το δεύτερο τέρμα του στο παιχνίδι
16:58 | 13.01.2026
4-17 με το τρίτο γκολ του Αργυρόπουλου
16:58 | 13.01.2026
4-16 με σουτ του Αργυρόπουλου
16:57 | 13.01.2026
4-15 με το δεύτερο γκολ του Γενηδουνιά στο παιχνίδι
16:57 | 13.01.2026
4-14 με τον Ποτότσνικ για τη Σλοβενία
16:55 | 13.01.2026
3-14 με τον Κάκαρη
16:53 | 13.01.2026
3-13 με στου του Αργυρόπουλου από την περιφέρεια
16:49 | 13.01.2026
Ξεκίνησε το 3ο οκτάλεπτο
16:49 | 13.01.2026
Ολοκληρώθηκε το 2ο οκτάλεπτο με την Ελλαδα να προηγείται 12-3
16:41 | 13.01.2026
3-12 με σουτ του Χαλυβόπουλου
16:40 | 13.01.2026
3-11 με τον Νικολαΐδη για την Ελλάδα
16:40 | 13.01.2026
3-10 με πέναλτι του Καλογερόπουλου
16:36 | 13.01.2026
3-9 με σουτ του Νικολαΐδη από τη θέση του φουνταριστού
16:36 | 13.01.2026
Η Ελλάδα δείχνει την ανωτερότητά της στο Βελιγράδι και έχει πάρει μεγάλο προβάδισμα για νίκη με ευρύ σκορ
16:34 | 13.01.2026
3-8 για την Ελλάδα με τον Παπαναστασίου και πάλι
16:34 | 13.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο με γκολ της Σλοβενίας. 3-7 το σκορ υπέρ της Ελλάδας
16:30 | 13.01.2026
Πάρτι της Ελλάδας 2-7 με τον Παπαναστασίου στην αντεπίθεση
16:28 | 13.01.2026
2-6 με σουτ του Γενηδουνιά από την περιφέρεια
16:28 | 13.01.2026
2-5 με πέναλτι του Παπαναστασίου
16:23 | 13.01.2026
2-4 με σου του Νικολαΐδη από τη θέση του φουνταριστού
16:22 | 13.01.2026
2-3 για την Ελλάδα με τον Σκουμπάκη από τα 6 μέτρα
16:21 | 13.01.2026
2-2 με τον Γκουβέτση η Εθνική πόλο ανδρών
16:20 | 13.01.2026
2-1 για τη Σλοβενία με πέναλτι του Κάντιβετς
16:19 | 13.01.2026
1-1 ισοφαρίζει η Ελλάδα με σουτ του Γκίλλα από την περιφέρεια
16:17 | 13.01.2026
1-0 για τη Σλοβενία με τον Στεφάνοβιτς
16:17 | 13.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
16:14 | 13.01.2026
Όλα έτοιμα για την έναρξη της αναμέτρησης
16:13 | 13.01.2026
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Β' ΟΜΙΛΟΥ
Κροατία 6 (2 αγώνες)
Ελλάδα 3
Σλοβενία 0
Γεωργία 0 (2 αγώνες)
Στην επόμενη φάση παιρνούν οι τρεις πρώτες ομάδες
16:13 | 13.01.2026
Νωρίτερα η Κροατία ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Γεωργίας με 18-8 και πλέον έχει έξι βαθμούς, με τη Γεωργία να παραμένει στους μηδέν