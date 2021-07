Ο Νικ Κύργιος αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον τρίτο γύρο του Γουίμπλεντον, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στους κοιλιακούς την ώρα του αγώνα με τον Φέλιξ Αλιασίμ, ο οποίος και προκρίθηκε έτσι στην επόμενη φάση του τουρνουά.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από πολύ καιρό και φάνηκε να μην έχει την απαραίτητη φυσική κατάσταση για να “βγάλει” το αγαπημένο του βρετανικό Γκραν Σλαμ.

Παρότι πήρε εύκολα το πρώτο σετ από τον Αλιασίμ, έδειξε να πονάει και ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ, το οποίο τον βοήθησε απλώς να αγωνιστεί για ένα ακόμη σετ (το έχασε με 6-1), πριν αποφασίσει να αποσυρθεί από τον αγώνα και το τουρνουά.

Rest up, @NickKyrgios – look forward to having you back next year 👊#Wimbledon pic.twitter.com/WURhj58ErR