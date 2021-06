Εγκεφαλική αιμορραγία υπέστη ο άσος της Μπάγερν Μονάχου, Πολ Τσίπσερ, με αποτέλεσμα να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο. Μήνυμα στήριξης από την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Απαραίτητη κρίθηκε η επέμβαση στον εγκέφαλο για τον Πολ Τσίπσερ, με τον άσο της Μπάγερν Μονάχου να περνά την πόρτα του χειρουργείου το Σάββατο (12/6), ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Οι Βαυαροί είχαν ανακοινώσει την Τετάρτη ότι ο Γερμανός φόργουορντ αντιμετώπιζε προβλήματα νευρολογικής φύσεως, ωστόσο κανείς δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη.

Από τους πρώτους που έσπευσαν να σταθούν στο πλευρό του άτυχου άσου ήταν η ΚΑΕ Ολυμπιακός που μέσω ανάρτησης στο Twitter έστειλε ευχές για γρήγορη ανάρρωση.

You’re in all our warmest thoughts as you recover from your surgery. Get well soon @paulzzip ! #OlympiacosBC @FCBBTogether pic.twitter.com/1EKebC4Dxb