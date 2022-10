“Πήρα κάποια δυσάρεστα σήμερα” αναφέρει ο Ματιέ Βαλμπουενά στο ποστάρισμα του, βάζοντας έτσι έναν τεράστιο πρόβλημα στον προπονητή του Ολυμπιακού.

Αρκετά πιο σοβαρός απ’ όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί, αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Ματιέ Βαλμπουενά στο χθεσινό (30/10) παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Λαμία στο “Καραϊσκάκης” για τη Super league 1.

Με ανάρτησή του, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός γνωστοποίησε ότι θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει περίπου οκτώ εβδομάδες εκτός αγωνιστικών χώρων. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους ερυθρόλευκους, ο Γάλλος έχει υποστεί θλάση τρίτου βαθμού στους προσαγωγούς.

Αυτό σημαίνει ότι ο Βαλμπουενά θα χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια των «ερυθρολεύκων» ως τη διακοπή για το Μουντιάλ, ενώ είναι αμφίβολο αν θα είναι έτοιμος για την επανέναρξη του πρωταθλήματος, που προγραμματίζεται για τις 21 Δεκεμβρίου.

Στην ανάρτησή του, ο Ματιέ Βαλμπουενά αναφέρει: «Πήρα λυπηρά νέα σήμερα. Ο τραυματισμός μου είναι πιο σοβαρός απ’ όσο νομίζαμε και θα πρέπει να περάσω από το χειρουργείο. Θα είμαι εκτός για 8 εβδομάδες, αλλά όπως πάντα θα δουλέψω σκληρά για να γυρίσω και να βοηθήσω την ομάδα όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη. Σας αγαπώ. Πάμε Ολυμπιακέ».

I got a sad news today. My injury is more serious than we thought and I will have to go through surgery. I will be out for 8 weeks but as always I will work hard to come back and help the team as soon as possible.

Thank you all for your support. I love you. Pame Olympiacos ❤️ pic.twitter.com/xpqDlyL9eZ