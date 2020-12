Σοκ στους Μπρούκλιν Νετς! Χάνει τη σεζόν βασικός τους παίκτης

Οι Μπρούκλιν Νετς έχουν μετατραπεί σε ένα από τα φαβορί του NBA με την κοινή παρουσία των Ίρβινγκ και Ντουράντ, αλλά πλέον έχασαν έναν άλλον από τους καλύτερους παίκτες του ρόστερ.

Ο Σπένσερ Ντίνγουιντι ήταν βασικός παίκτης των Νετς στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, αλλά μόλις στο τρίτο παιχνίδι αυτής, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και θα χάσει όλη τη συνέχειά της.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει υποστεί μερική ρήξη χιαστού, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν οι ρεπόρτερ του NBA, γεγονός που θα τον αφήσει εκτός αγώνων για περίπου 6 μήνες. Ως εκ τούτου, αναμένεται να επιστρέψει στα παρκέ από την επόμενη σεζόν, σε μία σημαντική “ζημιά” για τους αντιπάλους του Αντετοκούνμπο και των Μιλγουόκι Μπακς στην Ανατολή,

Brooklyn Nets starter Spencer Dinwiddie has suffered a partially torn ACL in his right knee, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. It was suffered on contact, and there is no other structural damage in the knee.