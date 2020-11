Σοκαριστικό ατύχημα για τον Ετό! “Διέλυσε” το αμάξι του (pics)

Ο θρύλος του Καμερούν, Σαμιουέλ Ετό ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην πατρίδα του, αλλά ο ίδιος γλίτωσε τα χειρότερα, παρότι “διέλυσε” το αυτοκίνητό του.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα και της Ίντερ φέρεται να επέστρεφε από γάμο τα ξημερώματα, όταν και συγκρούστηκε με μέσο μεταφοράς στο δυτικό Καμερούν.

Το αυτοκίνητό του έγινε “σμπαράλια”, αλλά ο ίδιος βγήκε… ανέπαφος από τα συντρίμμια, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αλλά διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να εξεταστεί περαιτέρω.

Samuel Eto’o survives a car crash, the former Cameroon captain is said to be in hospital receiving medical attention. pic.twitter.com/LphzeRaLaT