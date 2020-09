Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν ο πρωταγωνιστής στην πρώτη νίκη της Βίλεμ στο πρωτάθλημα Ολλανδίας, καθώς σκόραρε δύο φορές στο 4-0 επί της Χέρακλες.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 46′ και διπλασίασε τα προσωπικά του γκολ με τρομερό σουτ στο 84′, με το οποίο και διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Σανγκλάμ και Γεμπόα πέτυχαν άλλα δύο γκολ ενδιάμεσα και μέσα σε δύο λεπτά (50′ και 52′), για το πρώτο τρίποντο της Βίλεμ στο φετινό πρωτάθλημα.

Second goal in the match for Vangelis Pavlidis. @EthnikiOmada pic.twitter.com/E8yO4FWXX3