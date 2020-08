Η λίγκα του ΝΒΑ τιμώρησε με μία αγωνιστική τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την κουτουλιά που έριξε στον Μο Βάγκνερ στο ματς μεταξύ των Μιλγουόκι Μπακς και του Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Κανονικά θα ενισχύσει τις προσπάθειες των Μπακς στα Play Offs του ΝΒΑ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς η πειθαρχική επιτροπή της λίγκας αποφάσισε να μην εξαντλήσει την αυστηρότητά της. Ο “Greek Freak” τιμωρήθηκε με μόλις μία αγωνιστική -όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος, Άντριαν Βοϊναρόφσκι- για την κουτουλιά του στον Μο Βάγκνερ των Γουίζαρντς και έτσι θα είναι κανονικά στη διάθεση των “ελαφιών” στην προσπάθεια που θα κάνουν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.

The NBA is suspending Milwaukee star Giannis Antetokounmpo for the Bucks’ final seeding game on Thursday for head bump on Wizards’ Mo Wagner, source tells ESPN.