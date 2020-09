Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν από τους Μαϊάμι Χιτ για τέταρτη φορά κι αποκλείστηκαν από τη συνέχεια των play off του NBA, με το παιχνίδι αυτό να είναι το τελευταίο στην καριέρα του Μάρβιν Γουίλιαμς.

Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε αρκετό χρόνο συμμετοχής στα φετινά play off με τα “ελάφια” (21 λεπτά στο τελευταίο ματς), καθώς ο προπονητής των Μπακς τον προτιμούσε από τον Ιλιασόβα, αλλά ούτε αυτός κατάφερε να κάνει τη διαφορά για την ομάδα του.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού λοιπόν, ο Γουίλιαμς αποφάσισε ότι έφθασε η ώρα να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, μόλις στα 34 του χρόνια.

Marvin Williams announces he is retiring after 15 seasons, per @MarcJSpears pic.twitter.com/sAMkyuBhXp