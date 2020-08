Ο Γιούσεφ Νούρκιτς των Πόρτλαντ Μπλέιζερς βρίσκεται στη “φούσκα” του Ορλάντο, όπου και δίνει “μάχη” με την ομάδα του για να βρεθεί στα play off του NBA, αλλά χρειάστηκε έτσι να μάθει μέσω τηλεφώνου το χαμό της γιαγιάς του, η οποία κι έφυγε από τη ζωή λόγω κορονοϊού.

Ο κορυφαίος ψηλός των Μπλέιζερς έκανε γνωστό το γεγονός μέσω του instagram, λίγες μόνο ώρες πριν “πατήσει” ξανά το παρκέ για το πρώτο “μπαράζ” με τους Γκρίζλις, για την 8η θέση των play off στη Δύση.

Ο Νούρκιτς, που κατάγεται από τη Βοσνία, “αποχαιρέτησε” τη γιαγιά του με δύο φωτογραφίες κι ένα μήνυμα για τον Αλάχ στην πατρική του γλώσσα.

Portland’s Jusef Nurkic posts on IG that his grandmother has died from COVID-19. Puts today’s game – and everything else – in perspective. pic.twitter.com/JA5qO0ejoh