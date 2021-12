Το ESPN δημιούργησε ένα εκπληκτικό γράφημα, βάζοντας στο… παρκέ όλα τα εύστοχα σουτ τριών πόντων που πέτυχε ο Στεφ Κάρι μέχρι το “σπάσιμο” του ρεκόρ του Ρέι Άλεν. Αυτοί που το… μελέτησαν, βρήκαν τη θέση που σούταρε τα λιγότερα.

Ο Στεφ Κάρι πέτυχε τα δύο σουτ που χρειαζόταν, ξεπέρασε τον Ρέι Άλεν και έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ο Κάρι ολοκλήρωσε την αναμέτρηση των Γουόριορς στην έδρα των Νικς με 5/14 τρίποντα και μετρά πλέον 2.977 εύστοχα τρίποντα. Φυσικά, τα Μέσα στις ΗΠΑ δεν έχουν σταματήσει να ασχολούνται με το εκπληκτικό επίτευγμα του ηγέτη των Γουόριορς.

Με ένα εντυπωσιακό γράφημα, το ESPN παρουσίασε όλα τα τρίποντα που πέτυχε ο Στεφ Κάρι στη μέχρι τώρα πορεία του στο ΝΒΑ.

Πάντως, δεν έλειψαν και αυτοί που -παρά τα 2.977 εύστοχα τρίποντα σε 789 αγώνες- έψαξαν να βρουν το… αδύναμο σημείο του, “δείχνοντας” τις γωνίες στο τρίποντο.

This is what 2,974 three-pointers looks like 🤯 (via @kirkgoldsberry ) pic.twitter.com/k2N40VqbxY

If Steph is so good how come he only made one 3 from the right corner? pic.twitter.com/7aaEnPzevI