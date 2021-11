Λίγη ώρα αφού ανακοίνωσε την απόσυρση του από τους ATP Finals, ο Στέφανς Τσιτσιπάς μίλησε γι’ αυτή τη δύσκολη απόφαση που αναγκάστηκε να πάρει, λόγω του προβλήματος που τον ταλαιπωρεί στον δεξιό του αγκώνα.

O Στέφανος Τσιτσιπάς δε θα δώσει άλλη… μάχη στο φετινό ATP Finals. Ο Έλληνας πρωταθλητής αποφάσισε να μην λάβει μέρος στον προγραμματισμένο αποψινό αγώνα με τον Κάσπερ Ρουντ, λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα στον αγκώνα.

Ο Τσιτσιπάς μίλησε για την απόσυρσή του από τη συνέχεια των ATP Finals και τόνισε πως η απόφαση που πήρε ήταν πολύ δύσκολη, καθώς δούλεψε σκληρά όλη τη χρονιά, για να αγωνιστεί σε αυτό το τουρνουά.

“Πήρα τη δύσκολη απόφαση να αποσυρθώ από το ATP Finals, εξαιτίας του τραυματισμού στον αγκώνα που με ενοχλεί τις τελευταίες εβδομάδες. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση από πλευράς μου, δούλεψα σκληρά αυτή τη χρονιά για να παίξω και να είμαι μέρος αυτού του εκπληκτικού event, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσω να συνεχίσω” ανέφερε ο Έλληνας πρωταθλητής.

Υπενθυμίζεται ότι, λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος στον αγκώνα, ο Τσιτσιπάς δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα κόντρα στον Αυστραλό Αλεξέι Πόπιριν στο Paris Masters (3/11), ενώ γνώρισε την ήττα με 6-4, 6-4 από τον Ρώσο Αντρέι Ρούμπλεφ στην πρεμιέρα των ATP Finals, που διεξάγονται στο Τορίνο.

Μετά την εξέλιξη αυτή, τη θέση του Στέφανου Τσιτσιπά θα πάρει ο Βρετανός Κάμερον Νόρι.

