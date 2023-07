Το γύρο του διαδικτύου κάνει το “δολοφονικό” βλέμμα της Πάουλα Μπαντόσα προς τον Απόστολο Τσιτσιπά, κατά τη διάρκεια του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Άντι Μάρεϊ, στο Wimbledon.

Η σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά, Πάουλα Μπαντόσα, βρέθηκε για μια ακόμα φορά στο box του Έλληνα πρωταθλητή και παρακολούθησε τον αγώνα του με τον Άντι Μάρεϊ, για το δεύτερο γύρο του Wimbledon.

Η Ισπανίδα τενίστρια ζει με τι δική της αγωνία την προσπάθεια του συντρόφου της και παράλληλα βλέπει και τον τρόπο με τον οποίο ο Έλληνας πρωταθλητής “επικοινωνεί” με τον πατέρα και προπονητή του, Απόστολο Τσιτσιπά.

Το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Άντι Μάρεϊ για τον 2ο γύρο του Wimbledon διακόπηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά την ολοκλήρωση του 3ου σετ, λόγω του προχωρημένου της ώρας και θα συνεχιστεί σήμερα (ο Βρετανός τενίστας προηγείται με 2-1 σετ).

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του αγώνα ο τηλεοπτικός φακός “συνέλαβε” ένα περίεργο βλέμμα της Πάουλα Μπαντόσα προς τον Απόστολο Τσιτσιπά (αυτή τη φορά δεν κάθισε δίπλα του, αλλά στην πίσω σειρά).

Σε κάποια στιγμή και ενώ η Πάουλα Μπαντόσα χειροκροτούσε, ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά γύρισε -για δευτερόλεπτα- προς τη μεριά της, χωρίς όμως να είναι εμφανές εάν της είπε κάτι. Η Ισπανίδα αθλήτρια του έριξε ένα… δολοφονικό και παρατεταμένο βλέμμα, το οποίο δεν άργησε να γίνει viral.

Και όλα αυτά, μία ημέρα μετά τις αγκαλιές μεταξύ των δύο, μετά τη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά κόντρα στον Ντομινίκ Τιμ.

Trouble in paradise?

Look at that look Paula gives his dad #wimbledon #tsitsipas #badosa



pic.twitter.com/L8BWY9ViCn