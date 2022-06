Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να προχωρήσει μακριά ούτε στο Stuttgart Open. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ηττήθηκε από τον Άντι Μάρεϊ με 2-0 σετ, δείχνοντας ότι θέλει ακόμα δουλειά στο γρασίδι ενόψει του Wimbledon.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε την παρουσία του στο γερμανικό τουρνουά στα προημιτελικά, αδυνατώντας να ξεπεράσει το εμπόδιο του πολύπειρου Βρετανού τενίστα, ο οποίος ανεβαίνει επίπεδο στο γρασίδι.

Kicking off the second set like @andy_murray | @theweissenhof | #BOSSOPEN pic.twitter.com/KjLe1woeeO

Στο πρώτο σετ, οι δύο τενίστες κατάφεραν να υπερασπιστούν το σερβίς τους, με αποτέλεσμα να μονομαχήσουν στο τάι μπρέικ. Εκεί, ο Άντι Μάρεϊ έκανε ένα μίνι μπρέικ και κατάφερε να κάνει το 1-0.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ. Στο έκτο γκέιμ, όμως, ο Μάρεϊ έσπασε το σερβίς του Τσιτσιπά στο πρώτο μπρέικ πόιντ που είχε, ξέφυγε με 4-2 κι έκλεισε το δεύτερο σετ με 6-3, παίρνοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά.

Andy Murray + grass = magic 🪄



He scores his first Top 5 win since 2016 over the first seed Stefanos Tsitsipas 7-6(4) 6-3 🙌 @andy_murray | @theweissenhof | #BOSSOPEN pic.twitter.com/Ssk7jO48qi