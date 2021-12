Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει τις διακοπές του στην Ελλάδα και την ανάρρωσή του από το χειρουργείο στον ώμο, ενόψει και της έναρξης της νέας σεζόν στο παγκόσμιο τένις, στις αρχές του 2022.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έχει γίνει παράλληλα και πάλι ενεργός στα social media, κάνοντας συχνά αναρτήσεις στο twitter για διάφορα θέματα που τον απασχολούν.

Το νέο του “χτύπημα” λοιπόν αφορούσε το… φαινόμενο με τις πωλήσεις χαρτιών υγείας σε περιόδους κρίσης. “Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ένστικτο επιβίωσης των ανθρώπων τους λέει να πάρουν χαρτί υγείας”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς στα αγγλικά.

I still can’t believe people’s survival instincts told them to grab toilet paper.