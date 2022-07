Ο Νικ Κύργιος… έπαιξε με το μυαλό του Στέφανου Τσιτσιπά και κατάφερε να τον εκνευρίσει και τελικά να τον αποκλείσει από τη συνέχεια του Wimbledon.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό του, όταν ο Νικ Κύργιος άρχιζε να κάνει την ανατροπή στο ματς και μάλιστα -σε μια φάση- λίγο έλειψε να τον χτυπήσει.

Έχοντας δεχθεί το break και με το σκορ να είναι στο 4-1 στο 3ο game, ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 40-15, είδε τον Κύργιο να κάνει ένα εύκολο γύρισμα και σχεδόν πάνω στο φιλέ, έπιασε ένα βολέ και έστειλε το μπαλάκι πάνω στον αντίπαλο του.

Το μπαλάκι πέρασε ελάχιστα δίπλα από τον Κύργιο και μάλιστα έφυγε άουτ, με τον Τσιτσιπά να χάνει έναν πανεύκολο πόντο.

Things are getting heated in the Kyrgios-Tsitsipas match at Wimbledon 😳 pic.twitter.com/F1H0l3SU2Y