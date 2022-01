Ο Μπενουά Περ επικράτησε με 3-1 σετ [6-4, 6-4, 6-7(4), 7-6(2)] του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και θα αντιμετωπίσει τον Στέφανο Τσιτσιπά στη φάση των “32” του Australian Open.

Ο Γάλλος Νο56 της παγκόσμιας κατάταξης, ήταν πάντως ιδιαίτερα φορτισμένος μετά το τέλος του αγώνα με τον Βούλγαρο τενίστα και συγκίνησε όλο τον κόσμο, ξεσπώντας σε κλάματα, την ώρα που μιλούσε στην κάμερα μέσα στο κορτ.

Ο Περ έκανε λόγο για μία πολύ άσχημη περίοδο στη ζωή του, με τον κορονοϊό και την κριτική που δέχθηκε για το παιχνίδι του, ευχαριστώντας τους γονείς του και τους οπαδούς του στη Γαλλία για την υποστήριξη. “Πως να μην αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο”, έγραψε στο twitter, ο προπονητής και του Στέφανου Τσιτσιπά, Πάτρικ Μουράτογλου.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι δύο αθλητές θα βρεθούν αντιμέτωποι τα ξημερώματα του Σαββάτου 22 Ιανουαρίου, για μία θέση στους “16” του Australian Open.

How can you not love this guy? @benoitpaire #AusOpen pic.twitter.com/5kfWQiK0ME