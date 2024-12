Στέφανος Τσιτσιπάς: «Ευγνώμων για την πίστη της οικογένειάς μου σε μένα»

Η Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε ένα ποστάρισμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter θέλοντας να ευχαριστήσει την οικογένεια του για την πίστη της προς τον ίδιο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε ένα απολογισμό για την αγάπη και τα μηνύματα που δέχεται το τελευταίο διάστημα, με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να κάνει αναφορά και στην οικογένεια του, για την οποία έγραψε ότι είναι ευγνώμον.

«Ευγνώμον για την αγάπη και την υποστήριξη αυτές τις μέρες. Ευγνώμον για την πίστη της οικογένειάς μου σε μένα. Οι ρίζες μας παραμένουν αμετάβλητες. Ενισχυμένος από αυτήν την υποστήριξη, προχωρώ με σιγουριά και αισιοδοξία. Ήρθε η ώρα να ξαναχτίσουμε το παιχνίδι» ήταν τα λόγια του Τσιτσιπά, με την ανάρτηση να συνοδεύεται από μια φωτογραφία με το Παναθηναϊκό στάδιο.

Grateful for the love and support these days. Grateful for my family’s belief in me—our roots are unchanging. Strengthened by this support, I move forward with confidence and optimism.



It’s time to rebuild the game. #RebuildTheGame pic.twitter.com/CkUvuxEpZ9