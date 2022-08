Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται για τις “μάχες” του στο US Open, αλλά ρωτήθηκε και για το Laver Cup που θα ακολουθήσει και στο οποίο αναμένεται να συμμετάσχει και ο Ρότζερ Φέντερερ.

Η ευρωπαϊκή ομάδα του τουρνουά μάλιστα, θα περιλαμβάνει πιθανότατα όλο το θρυλικό big 4 του τένις, Ράφα Ναδάλ, Νόβακ Τζόκοβιτς και Άντι Μάρεϊ, οι οποίοι θα έχουν δίπλα τους τον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Κάσπερ Ρουντ, γεγονός που έκανε τον Έλληνα τενίστα να τους συγκρίνει με τους Σικάγο Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν.

«Η προετοιμασία μου πριν έρθω εδώ ήταν καλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έπαιξα πολύ καλό τένις και ήμουν σε θέση να φτάσω πολύ μακριά στο Σινσινάτι. Εδώ οι συνθήκες σε σχέση με το Σινσινάτι είναι πιο θερμές και έχει περισσότερη υγρασία. Η φυσική μου κατάσταση θα είναι πολύ σημαντική, το να ξεκινήσω δυνατά σ’ αυτό το τουρνουά. Οι best-of-five αγώνες είναι πολύ απαιτητικοί. Όλοι θα παλέψουν γι’ αυτό το τρόπαιο και εγώ το ίδιο. Ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ υψηλός».

Για την Team Europe στο Laver Cup με Ρότζερ Φέντερερ, Ράφα Ναδάλ, Νόβακ Τζόκοβιτς και Άντι Μάρεϊ: «Να ξεκινήσω λέγοντας πως το ρόστερ αυτής της ομάδας είναι θρυλικό, είναι σαν τον Μάικλ Τζόρνταν στους Chicago Bulls! Είμαι παραπάνω από ενθουσιασμένος που θα βρίσκομαι σ’ αυτή την ομάδα, δεν γνωρίζω ακόμα σε τι κατάσταση θα είναι ο Ρότζερ, αλλά θα χαρώ πολύ να τον δω πίσω στο court.

Μας έλειψε πολύ ο Roger τους τελευταίους μήνες και θα είναι προνόμιο να τον έχουμε στην ομάδα μας. Έχω βιώσει τις ωραιότερες εμπειρίες μου στο Laver Cup, γι’ αυτό και είμαι τόσο μεγάλος φαν αυτής της διοργάνωσης. Έχω μάθει πολλά απ’ αυτούς τους θρύλους, έχεις την ευκαιρία να συνδεθείς σ’ αυτή την περίοδο του τουρνουά με τους άλλους παίκτες, να μοιραστείς ιδέες και να είσαι μέρος ενός θαυμάσιου κομματιού του αθλήματός μας».

Για το on-court coaching, που νομιμοποιήθηκε αυτό το καλοκαίρι από την ΑΤΡ: «Ο προπονητής μου δεν ήταν τόσο διακριτικός όσο άλλοι προπονητές, αλλά το on-court coaching συνέβαινε πάντα. Έχω δεχθεί πολλά coaching violations, κάτι το οποίο βρίσκω άδικο. Τώρα όμως που έγινε νόμιμο, με χαροποιεί το γεγονός πως δεν θα χρειαστεί να ασχοληθώ με τους διαιτητές και το πόσο αυστηροί είναι».

Για τον Μαρκ Φιλιππούσης που συνεργάζεται με την ομάδα τους τελευταίους μήνες: «Ο πατέρας μου σέβεται πολύ τον Μαρκ και εκείνος τον είχε συστήσει αρχικά στην ομάδα. Δεν ήταν δική μου απόφαση, αλλά έχω και εγώ πολύ καλή σχέση με τον Μαρκ. Από την αρχή ένιωσα πως ήταν το κατάλληλο άτομο. Νομίζω πως βρήκαμε μαζί μια πολύ καλή ισορροπία».

