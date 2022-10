Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει να είναι δραστήριος στο twitter και στη νέα του ανάρτηση αναφέρθηκε στην κριτική που δέχεται.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο κριτικής για τη συμπεριφορά του, έγραψε στα social media:

«Όλοι μας πρέπει να πάρουμε μαθήματα από τον καιρό. Δεν δίνει καμία σημασία στην κριτική».

Η ανάρτηση του Τσιτσιπά:

All of us could take a lesson from the weather. It pays no attention to criticism.