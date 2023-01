Η ιαχή “Ελλάς, Ελλάς” θα συνεχίσει να ακούγεται στην Αυστραλία! Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη επικράτησαν του διδύμου της Κροατίας (Γκότζο/Μάρτιτς) με 2-0 σετ, η Ελλάδα έκανε το 3-2 στις “μάχες” των δυο ομάδων κι έτσι πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του United Cup.

Η Ελλάδα στα ημιτελικά του United Cup. Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη πήραν τη νίκη στο “διπλό” κόντρα στους Γκότζο / Μάρτιτς με 7-6(6), 6-4 και -με συνολικό σκορ 3-2 επί της Κροατίας- η Team Greece πέρασε στους “4” της διοργάνωσης.

Η συνέχεια για την ελληνική ομάδα θα είναι την Παρασκευή (06/01) στο Σίδνεϊ -πλέον- και στον ημιτελικό με την Ιταλία (Cosmote Sport 6 HD).

Η Ιταλία του Ματέο Μπερετίνι πέρασε στα ημιτελικά ως καλύτερη φιναλίστ. Το άλλο ζευγάρι είναι Πολωνία-ΗΠΑ.

Σε ό,τι αφορά στα ζευγαρώματα, ο Τσιτσιπάς θα παίξει με τον Ματέο Μπερετίνι, ο Σακελλαρίδης (ή ο Περβολαράκης) με τον Λορέντζο Μουζέτι, η Σάββαρη με την Μαρτίνα Τρεβιζάν και η Δέσποινα Παπαμιχαήλ με την Λουτσία Μπροντζέτι.

«Είμαι τόσο περήφανη για αυτή την ομάδα. Η χημεία που έχουμε με τον Στέφανο μάς βοήθησε πολύ. Νιώθουμε σαν να παίζουμε στην έδρα μας με τόσους Έλληνες εδώ», τόνισε η Σάκκαρη. «Συγχαρητήρια στην ομάδα της Κροατίας που έκανε πολύ καλή προσπάθεια. Είμαι περήφανος για την ομάδα και αυτό που καταφέραμε, αλλά για μας η διοργάνωση αρχίζει τώρα. Θα είμαστε στο Σίδνεϊ, αλλά η καρδιά μας θα παραμείνει εδώ στο Περθ, που είχαμε τόσο σπουδαία στήριξη».

