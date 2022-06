Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε το εμπόδιο του Τόμπσον και στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο παιχνίδι με τον Νικ Κύργιο για τον τρίτο γύρο του Wimbledon.

Ο Έλληνας τενίστας μίλησε για τη μάχη με τον Ελληνό-Αυστραλό, τονίζοντας ότι ο Κύργιος όταν θέλει, παλεύει όλα τα παιχνίδια.

«Εκανα πολυ καλό ματς σήμερα και ο κόσμος με βοήθησε πάρα πολύ. Ηταν πρόκληση το Wimbledon για μένα. Εντελώς διαφορετική ιστορία σε σχέση με πέρυσι το φετινό τουρνουά. Εχω πολύ καλύτερη κίνηση στο γρασίδι φέτος και νιώθω πιο άνετα. Αυτό με κάνει να νιώθω καλά και με τον εαυτό μου και αυτό με οδηγεί», τόνισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

«Δεν υπάρχει κάποιος που να μην γνωρίζει τον Νικ. Εχουμε παίξει σπουδαία ματς και σέβομαι το παιχνίδι του. Χρησιμοποιεί καλά το ταλέντο του και όταν θέλει παλεύει… Είναι μεγάλος αντίπαλος, ειδικά σε αυτή την επιφάνεια», πρόσθεσε ο Έλληνας τενίστας.

Οι δύο αθλητές έχουν βρεθεί αντιμέτωποι άλλες τέσσερις φορές με τον Κύργιο να μετρά τρεις νίκες και τον Τσιτσιπά μία. Από αυτές μόνο μία έχει διεξαχθεί σε γρασίδι και μάλιστα είναι η πιο πρόσφατη.

Rivalry restored 😍



Can @steftsitsipas get revenge for his defeat to @nickkyrgios at Halle? pic.twitter.com/MdBrBKfYqJ