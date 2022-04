Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μία νέα ανάρτηση στα social media, η οποία και οδήγησε σε πλήθος σχολίων από τους ακολούθους του, με πολλούς από αυτούς να αφήνουν και αιχμές εναντίον του.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έχει προκαλέσει αρκετές φορές με όσα γράφει στο twitter, αλλά φαίνεται ότι δεν τον ενοχλεί να βρίσκεται στο “στόχαστρο” για τα λεγόμενά του και τις απόψεις του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη νέα του ανάρτηση έγραψε: «Ο μισθός σου είναι η δωροδοκία που σου δίνουν για να ξεχάσεις τις φιλοδοξίες σου», με τα σχόλια για τη δική του… δουλειά και το μισθό του, να δίνουν και να παίρνουν.

Your salary is the bribe they give you to forget your aspirations.