Οι Έλληνες ομογενείς της Αυστραλίας στηρίζουν τον Στέφανο Τσιτσιπά και εξέφρασαν τη χαρά τους, για την πρόκριση του στους “32” του Australian Open.

Για μια ακόμα φορά, η γαλανόλευκη έκανε την εμφάνιση της σε πολλά σημεία του Melbourne Park, στον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Σεμπαστιάν Μπάες.

Οι Έλληνες ομογενείς στήριξαν την προσπάθεια του Τσιτσιπά και… τρελάθηκαν με τη νίκη του, επί του Αργεντινού (Νο 88 στην παγκόσμια κατάταξη).

Οι πανηγυρισμοί τους δεν έμειναν μόνο στις εξέδρες, αλλά συνεχίστηκαν και σε άλλους χώρους του σταδίου. Οι Έλληνες ομογενείς έκαναν και εκεί αισθητή την παρουσία τους, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του 23χρονου Έλληνα τενίστα.

Tsitsipas with the win…queue the madness 🇬🇷💃🏻 #AusOpen pic.twitter.com/7oXnDxKP7C