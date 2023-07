Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 3-2 σετ τον Άντι Μάρεϊ στο δεύτερο γύρο του Wimbledon, αλλά μετά το τέλος του αγώνα έβγαλε το… καπέλο στον Βρετανό δύο φορές κάτοχο του βρετανικού Γκραν Σλαμ.

Κάνοντας λόγο για μία δύσκολη “μάχη”, ο Τσιτσιπάς αποθέωσε τον Μάρεϊ για το παιχνίδι του και θυμήθηκε την εποχή που τον παρακολουθούσε να κερδίζει το Wimbledon.

«Ποτέ δεν είναι εύκολο απέναντι στον Άντι, όλοι τον αγαπούν εδώ. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας, είμαι εντυπωσιασμένος με το επίπεδό του, δεδομένου πως βρίσκεται τόσα πολλά χρόνια στο tour και είχε τραυματισμούς στο ισχίο και στον καρπό του. Είμαι εντυπωσιασμένος μαζί του και του εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον.

Ήταν ένα μεγάλο εμπόδιο που έπρεπε να ξεπεράσω. Είναι πολύ δύσκολο όταν βλέπεις έναν παίκτη και μεγαλώνεις μαζί του. Όπως έχω ξαναπεί, είχα ανατριχιάσει όταν κέρδισε εδώ τον πρώτο τίτλο του στο Wimbledon, ένιωσα πόσα σήμαινε για εκείνον. Είναι κομμάτι των Big 4 εδώ και πολλά χρόνια και τον παρακολουθούσα, όπως παρακολουθούσα τους Νόβακ, Ρότζερ και Ράφα. Αυτοί οι τέσσερις έχουν διαμορφώσει το άθλημα και είναι ο λόγος που είμαι ο παίκτης που είμαι σήμερα».

Για τη διακοπή χθες το βράδυ: «Είχα πολλά να αντιμετωπίσω. Πρώτα απ’ όλα ήμουν πίσω με 1-2 σετ και είχα απέναντί μου τον Άντι Μάρεϊ. Πρέπει να βρεις λύσεις, πρέπει να είσαι προσεκτικός και αυτό ήταν το κομμάτι με τη μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα. Είχα στην άλλη πλευρά του court έναν παίκτη που επιστρέφει πολύ καλά, που μπορεί να παίζει σε “μαραθώνιους” αγώνες, οπότε έπρεπε να δουλέψω πολύ σκληρά γι’ αυτή τη νίκη σήμερα, με έκανε να τρέξω πολύ, τα πόδια μου πονάνε, ήταν πάνω από 4 ώρες το ματς και ήταν δύσκολο».

“They are the reason I’m the player I am today”@steftsitsipas pays his respect to our past four champions#Wimbledon pic.twitter.com/4K96CpgHDC