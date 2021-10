Ο Ντάνιελ Κρεγκ “παρέδωσε τα όπλα” του James Bond και πλέον όλοι ψάχνουν το διάδοχο του, στο ρόλο του Βρετανού υπερκατασκόπου. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μια πρόταση για τον επόμενο “007”, για να πάρει την απάντηση της WTA.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται πως παρακολούθησε την τελευταία ταινία του James Bond και -με αφορμή την “συνταξιοδότηση” του Ντάνιελ Κρεγκ, στο ρόλο του “007”-, έκανε μια… ενδιαφέρουσα πρόταση.

«Παιδιά πέρα από την πλάκα ο επόμενος James Bond πρέπει να είναι Έλληνας» έγραψε χαρακτηριστικά ο Τσιτσιπάς.

Guys, jokes aside, the next James Bond should be Greek.