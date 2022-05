Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μεγάλη ανατροπή κόντρα στον Σάσα Ζβέρεφ και τον “λύγισε” με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 6-3) στη Ρώμη, για να πάρει την σπουδαία πρόκριση για τον τελικό του τουρνουά (ATP1000).

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, Νο5 στην παγκόσμια κατάταξη, βρέθηκε να χάνει στο ματς, μετά από μόλις ένα μπρέικ πόιντ που έδωσε στον Γερμανό (Νο3 στον κόσμο), αλλά “απάντησε” με τον ίδιο τρόπο στο δεύτερο σετ και “καθάρισε” με δύο μπρέικ το τρίτο σετ για να ολοκληρώσει την ανατροπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πανηγύρισε έτσι την 8η νίκη του επί του Ζβέρεφ σε 12 αναμετρήσεις και προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό του Internazionali BNL d’Italia 2022, όπου και θα διεκδικήσει τον τίτλο κόντρα στο νικητή του Τζόκοβιτς – Ρουντ.

Οι δύο τενίστες ξεκίνησαν καλά το παιχνίδι και κράτησαν εύκολα τα σερβίς τους, μέχρι και το 7ο γκέιμ του πρώτου σετ. Σε αυτό το σημείο ο Ζβέρεφ έφθασε στο 40-30 και αξιοποίησε το μοναδικό του μπρέικ πόιντ στο σετ για να κάνει το μπρέικ και να προηγηθεί με 1-0 στο ματς (6-4).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

First point. Second game. Third meeting of 2022.

Are you ready to be entertained?!@steftsitsipas | @InteBNLdItalia | #IBI22 pic.twitter.com/CxLBWxOkRB